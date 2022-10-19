女星關之琳有「香江第一美人」稱號，即使現在年過半百仍是演藝圈美魔女，整個人狀態保養得極佳；最近網上瘋傳一張關之琳年輕的舊照，顏值巔峰時期的她合照2女星竟不是站中心位，沒想到站中間的女星是「向太」陳嵐，所有人都震驚，原來向太年輕美到不輸關之琳。

向太昨（18日）在微博分享自己30年前的舊照，高顏值震驚眾人，沒想到今（19日）有網友挖出一張幾十年前關之琳和2女星的合照，而站中心位的不是「香江第一美人」關之琳，居然是向太；照片中向太留著長捲髮，身穿一件白色洋裝，看著鏡頭露齒燦笑，絲毫不輸她身旁的關之琳。

關之琳（圖右）與王小鳳（圖左）、向太（圖中）年輕時的合照在網上瘋傳。（圖／摘自微博）

這張照片立刻在微博掀起瘋傳和熱議，許多人都忍不住讚嘆向太的美貌，「向太年輕的時候好漂亮」、「我竟然覺得這張照片，向太贏了，難怪站C位」、「居然不比關之琳差」、「確實是美女」、「美女的朋友真的也都是美女啊」。

其實關之琳和向太是香港演藝圈有名的好姊妹，她還是向太兒子向佐的乾媽，兩人還會一起上節目聊各種日常趣事。