BWF世界巡迴賽超級750系列丹麥羽球公開賽，世界排名第2的戴資穎19日下午出賽，女單首輪小戴面對泰國布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN），經過首局適應，小戴靈活手腕運用、多變技巧的手感回來，第2局6比0打下直落二獲勝的基礎，最終小戴歷時約40分鐘，21比16、21比15直落二奪勝，搶進16強。

這是戴資穎生涯第16度和布莎南在BWF賽事交手，小戴擁有13勝3敗優勢，且目前對戰11連勝中。下一輪戴資穎將對上新加坡楊佳敏、日本大堀彩之間的勝方。

首局開局布莎南連下2分，不過戴資穎也很快穩住陣腳，雙方你來我往爭取分數，因此前半局比數接近，不過小戴還是11比10進入技術暫停休息，回到場上後，小戴連拿5分拉開差距，21比16率先收下。

第2局一開始小戴打出6比0攻勢，第6分還是幸運爬過網的好球，這一局小戴也持續打出她之所以能獲得「魔術師」稱號的技巧，例如背後擊球，利用精準力道打出讓布沙南以為會出界但落在界內的好球，這局小戴一路領先，最多領先到7分，布莎南雖曾追到只剩2分差距，小戴還是順利穩住優勢。