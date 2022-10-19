蘇澳鎮公所指出，眾所期盼的豪華設備，增設烤箱、SPA水療池及兒童泳池。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

安全起見，泳池畔採用非釉面顆粒型止滑專用磚，及增設安全欄杆。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮運動公園第2期整建工程已完工，中央挹注1345萬元經費，讓蘇澳鎮公所營造更優質運動場域；其中，全新壘球場及豪華室內游泳池設備全面升級，10月1日重新啟用；蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳運動公園進化再出發，成為縣內首座最棒的友善無障礙運動中心，增添全縣親子同樂好去處。

公所表示，蘇澳運動公園第2期工程，總工程經費1345萬元，其中80％由教育部體育署補助，其餘由公所自籌款；該工程於今年1月3日開工，8月25日完工，9月28日驗收完成，10月1日重新對外開放啟用；此次主要改善室內泳池及壘球場為主。

公所說明，考量蘇澳多雨，進而改善壘球場排水設施、紅土鋪面全面翻新、重新養草，全面提升比賽場地品質，另增設多座夜間照明設備、看台座椅及給水設施，方便民眾簡單沖洗，讓不論是參與比賽者或觀賽者都能有更棒的運動體驗。

而室內25M溫水游泳池，則改善舊有設施陳舊、漏水等諸多問題，翻修泳池下方地質與池壁改良，強化防水、排水、溢水循環溝、全面更新集水集槽管材；另，安全起見，泳池畔採用非釉面顆粒型止滑專用磚，及增設安全欄杆。

公所指出，眾所期盼的豪華設備，增設烤箱、SPA水療池及兒童泳池；適逢秋冬季節，各硬體設施全數就到位，適時發揮溫暖身心的功效。其熱泵恆溫，讓室內溫水池與兒童池水溫維持在28度、水療池36度、熱水池比照溫泉恆溫42度、木香烤箱則是維持在55度至60度。

家住員山鄉的呂先生表示，本身是救生員，覺得這是全宜蘭最豪華的游泳池，每天都會來蘇澳游泳，月票只需600元，公家泳池能有這麼棒的高品質、票價也很親民，平均換算一天只需要花20元門票，覺得划算。

李明哲表示，天氣轉涼，適逢改善工程重啟，室內溫水游泳池，讓蘇澳的秋冬小旅行更添競爭力；蘇澳口碑優質建設，持續進行式，歡迎全縣民眾親身體驗，一同感受蘇澳的進步與改變。