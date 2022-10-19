南投縣衛生局為保障市售食品衛生與安全，抽驗蜆、畜肉、雞蛋及蔬果等食品，今年9月稽查17家，抽驗33件蔬果畜肉產品，結果30件合格，但有辣椒、小割菜與金桔等3件，農藥殘留檢驗不符規定，產品分別來自雲林及彰化縣。

衛生局進行市場監測及抽驗，依產品風險檢驗農藥殘留及動物用藥，針對縣內至超市、量販店、攤商及傳統市場等販售場所稽查，3件 檢驗不合格產品，展售的超市分別在南投市、竹山鎮，經查供應商來源都是外縣市，已移請所轄縣市衛生局處理。

衛生局長陳南松指出，食品安全首重源頭管理，為維護民眾食用安全，農民於養殖禽畜及栽種蔬果施用藥物時，應符合相關法令；只有落實源頭管理監測，及產地加強田間輔導農民，在栽種時正確施用農藥，才能有效減少動物用藥及蔬果殘留農藥的問題；衛生局也將持續加強市場端產品的稽查、抽驗、檢測及輔導，以維護民眾健康及權益。

陳南松表示，為減少攝入蔬菜可能殘留的農藥，建議民眾清洗蔬菜時應去除外葉，以水沖洗蔬菜根部，將泥沙清除，並將根部摘除，再用水浸泡10至20分鐘，以流動的自來水沖洗2至3遍，以確保食品衛生安全，不影響家人健康。

另外，千萬不要購買違法屠宰的家禽，或來路不明的畜肉及加工製品，應選購有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的禽、畜肉產品；民眾如果有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線（049）2231994。