分局長葉志誠在會中也公開表揚頒模範高齡志工。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平警分局於日前上午舉辦「111年度下半年志工中隊聯繫會報」，會中邀請台灣愛笑瑜珈協會講師陳瑛霞及交通部道安督導委員會講師林滿，分別以「樂活防老之團康活動技巧」及「高齡長者路口安全」為課程主題，讓警察志工們活出「高齡心生活」並建構交通安全及路權觀念。

台灣慢慢步入高齡化社會，高齡長者身心健康議題亦趨重要，很多志工們多是在職場退休後加入志工行列，因而展開人生不同的里程。太平警分局日前上午舉辦「111年下半年度志工中隊聯繫會報」，由於志工中有許多退休長者，在內容安排上也特別費心，希望透過課程安排，讓銀髮高齡長者能增加團體歸屬感、身心之調適並建立新的人際網絡，活出樂齡生活。

這場「111年下半年度志工中隊聯繫會報」由志工中隊長蘇鳳妹、幹事王珠蔭及太平、新平、坪林、宏龍、頭汴等5志工分隊幹部及成員等60多人參訓，會中由台灣愛笑瑜珈協會講師陳瑛霞女士闡述「樂活防老之團康活動技巧」及交通部道安督導委員會講師林滿女士講授「高齡長者路口安全」及「新修法之微型二輪車規定」。

最後由分局長葉志誠頒模範高齡志工林端容女士、楊子萱女士及謝先泰先生等3人及各派出所績優志工蕭映華、羅秀美、鄭惠娟、吳鴻銘、張雪、廖千琇等6人，希望透過這心意及公開表揚表達肯定及感謝之意。