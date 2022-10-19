台北市議員秦慧珠與國民黨台北市長候選人蔣萬安明天成立聯合競選總部，但一度傳出要來站台的高雄市前市長韓國瑜卻未在出席名單內。秦慧珠坦言，兩人都有顧慮，蔣萬安要評估，應該增加中間選民，不往深藍靠攏；韓國瑜則評估，明日出席大會的黨內要角馬英九、朱立倫、郝龍斌、趙少康，都是2024總統大選話題人物，「他會有一點顧慮」。

秦慧珠今天公布競選總部成立大會來賓，包括蔣萬安、前總統馬英九、黨主席朱立倫、副主席連勝文、前市長郝龍斌、中廣董事長趙少康及前北市議員羅智強，卻沒有韓國瑜。不過，北市議會議長陳錦祥22日將成立競選總部，陳錦祥已證實韓國瑜已同意站台，並邀請蔣萬安、馬英九，3人有望同台。

秦慧珠表示，蔣萬安跟韓國瑜合體是很大的事情，蔣萬安也問說幾點到，韓國瑜幫人家助選也有壓力，很多人希望韓國瑜站台，因此韓國瑜小心謹慎挑選，就連合掛看板都小心謹慎。

她說，目前為止韓國瑜公開站台部分，韓國瑜復出首場站台就獻給高雄市議會前議長許崑源的女兒、議員參選人許采蓁的競總成立晚會，而國民黨桃園市長候選人張善政也希望韓國瑜站台；另外，韓國瑜前去北市議員王鴻薇募款餐會也是不公開行程。

秦慧珠強調，韓國瑜是她的朋友、以前立法院同事，她的先生與韓國瑜從小一起長大，韓國瑜一口答應擔任她的後援會總顧問，但要不要復出，韓國瑜考量蠻多的；蔣萬安其實也很緊張，要考慮到跟韓國瑜見面的效應如何，蔣萬安應該增加中間選民，不往深藍靠攏，他也要評估。

秦慧珠說，蔣萬安競選總部還沒成立，成立時間、來賓還沒敲定，兩人見面用什麼方式、地點都有點顧慮，希望兩人見面效果好，不造成酸民見縫插針。

秦慧珠指出，蔣萬安是她的搭擋，也是半個主人，市長候選人一定要來競總成立大會，韓國瑜站在朋友立場也一定會支持，但在她的場合碰面是不是最好的時機，雙方都有考量，她在幫兩方協商時也表示沒有自私的想法要2個人都要站台，增加自己的曝光度，自己擺在其次。

秦慧珠表示，韓國瑜下一場是否幫張善政造勢，或是去蔣萬安競選總部成立去，都是很好的方法，第3種方式就是2人另外找一個場合見面，她認為蔣萬安、韓國瑜在此大選勢必要面見，有1加1大於2效果。

秦慧珠說，韓國瑜立場是不要影響蔣萬安，韓國瑜稱明天有另外行程不能來，並拍影片祝賀，對於3個人站在一個台上，來賓還有馬英九、朱立倫、郝龍斌、趙少康，都是2024總統大選話題人物，「他會有一點顧慮」。