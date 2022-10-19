追蹤對沖基金動向的數據資料業者HFR統計，專門以亞洲新興市場為標的對沖基金指數，9月創下單月最大跌幅外，並預計2022年可能還會改寫自2008年金融海嘯以來，績效表現最差的1年。

HFR最新數據顯示，9月自家所編撰的HFRI日本除外的亞洲指數下跌7.7%，是自2020年3月以來單月最差的。因此，第3季跌幅為10.4%，第2季則是下跌4% 。

由於聯準會大力升息，加上20大對未來的不確性升高，以及中美兩造在台灣與科技問題上的緊張情勢升溫，亞洲市場也面臨著愈來愈大的阻力，才導致前述指數的跌幅會擴大。

康橋匯世資產管理(Cambridge Associates)認為，對亞洲對沖基金經理人來說，這是個非常痛苦的第3季。這些專業經理人正在密切注意20大會議中各項演說，希望對中國大陸相關投資更加了解。

路透社指出，根據HFR數據計算，HFRI指數前9個月累計跌幅高達22.8%，是自2008年金融海嘯以來最大，14年前的同期比較月份，HFRI一度大跌26.4%。

其中，中國大陸跌最多，HFRI中國指數下跌8.5%，當地股市也出現拋售現象。因為新冠病毒零容忍政策，中國大陸許多城市已多次封鎖，還有20大會前的風險規避，還有地緣政治因素都影響了市場信心。

香港恆生指數9月一度跌至11年新低且月線跌幅來到13.7%，上證指數跌5.5%，MSCI中國指數也跌9.7%。其它亞洲新興股市中，例如台灣與韓國，在9月也都下跌至少10%。

美國銀行證券(BofA Securities)分析，與避險基金相關的多空股票策略表現最差，至於市場中性策略還有多面向策略，無論在9月或者今年迄今，都是表現最好的。

分析師認為，央行政策動向，以及有機會登上媒體頭版的總經新聞，都創造出對沖基金交易的機會。因此，預估總經相關基金，在未來6到12個月期間，可望繼續表現良好。

以亞洲新興市場為標的的避險基金績效不佳，但以日本為主的對沖基金卻表現相對較好，包括日本在內的HFRI亞洲指數，9月僅下跌3.3%，今年迄今則跌3.9%左右。