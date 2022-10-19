台灣半導體產業協會（TSIA）今（19）日舉辦2022年會，協會理事長暨台積電(2330)董事長劉德音指出，全球半導體產業競合與消長不斷進行中，供應鏈面臨挑戰比先前更嚴峻，希望全體會員共同努力，好好發展半導體，持續在國際競爭中取得優勢。

針對美國擴大對中國大陸出口管制，劉德音並未多做回應，僅表示要好好發展半導體，「大家要放心」。劉德音隨後開場致詞時表示，新冠疫情延燒已快3年，加上中美貿易戰及地緣政治因素，使得全球半導體供應鏈呈受到不小衝擊，面臨的挑戰比之前更加嚴峻。

不過，台灣半導體產業在產業鏈中，去年仍締造「晶圓代工第一、封裝測試第一、IC設計第二的亮麗成績」。據TSIA統計，2021年台灣IC產業總產值突破4兆元，預估2022年總產值將達4.88兆元、年增19.7％。

針對企業永續發展方面，劉德音表示，TSIA全體會員積極研擬完善的ESG策略，持續發揮影響力與嬴得社會信任。同時，也需要政府擬訂具體長遠的水、電、土地、環境政策，訂定前瞻、可行的環境法規，以促使產業達到永續發展目標。

對於外在環境方面，劉德音指出，美中貿易衝突及兩岸緊張情勢升溫，對包括半導體在內的所有產業均帶來更嚴峻挑戰。而中國大陸近年持續推動國內半導體產業，大力支持本土業者，美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造。

劉德音表示，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，對此期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，能提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢，期許TSIA全體會員一同攜手努力。