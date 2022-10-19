受到美股續漲激勵，日股19日走高，但午盤卻出現獲利回吐賣壓，日經指數收27,257.38點，漲101.24點或0.37%。東證指數收1,905.06點，漲3.62點或0.19%。

分析師指出，跟震盪的美股相比，日股比較平穩。由於匯率緣故，日股一直表現較好，即便獲利減少，也可能不會對財務造成重大影響，這就是股票表現能夠保持強勢的理由。

個股中，東京電力漲2.73%，也拉抬公共設備類股一度上漲2.17%。另外，軟銀漲3.72%，迅銷也漲1.13%。旅遊相關類股中，全日空漲0.48%，JR東日本漲0.51%，高島屋百貨也漲1.28%。

亞洲匯市19日交易時，日圓兌一美元在149.12與149.49之間小幅游移，正式貶破149關卡且再寫32年新低，同時也正向150重要拐點前進。日圓一旦貶破150，日本政府礙於市場壓力，應該真正會有一些實際作為。