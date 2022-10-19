新北市淡水中正段日式宿舍群2011年登錄為歷史建築，新北市秘書處作為主管機關，去年斥資100多萬推動修復及再利用計畫，委托廠商設計成展示、旅宿、餐飲等場所，希望帶動地方觀光，不過，秘書處卻遲未決定後續經營方向，地方擔憂，拖延修復進度，未來人工物料上漲，市府根本無力負擔，呼籲別再踢皮球。秘書處表示，目前已確定朝民間出資方向進行，將邀請相關機關共商事宜。

日式宿舍群位在淡水老街後段中正路21巷2至6號，早期為日本行政機關和宿舍，雖然部分宿舍在戰後被拆除，但至今仍保有日式建築結構、圍牆，電影《小畢的故事》、《天涼好個秋》也曾在此取景，目前2、3、4、6號宿舍由新北市府祕書處管理，5號宿舍由淡水地政事務所管理。

秘書處去年3月發包修復及再利用計畫，建築師事務所今年7月報告，預計將2、4、6號宿舍規畫可作為旅宿空間使用，3、5號宿舍規畫為餐飲、展示、文教用途，文資審議委員當時就曾在文資審議大會，要求市府盡快決議經營方式，不過秘書處未在會議表示意見。

由於中正段宿舍群位在淡水老街尾端，又相較鄰近其他古蹟較晚展開修復作業，地方擔憂市府遲未決定經營方向，恐會影響修復進度，另外若朝民間出資，後續將採統一委外或逐棟招標，也將影響地方產業，質疑秘書處處理不夠積極。

市議員鄭宇恩表示，市府2020年獲中央補助展開修復計畫、2021年展開招標作業，已經有相當充分的時間供市府思考未來推動方向，秘書處不應再拖延，明確設定引進民間資源展開修復再利用的規畫，儘速展開修復，避免因物價攀升影響政策推動，也跟上疫後振興的腳步，帶動淡水老街尾端的繁榮。

秘書處回應，淡水中正段日式宿舍群後續將採民間出資，辦理修復再利用，由文化局提供行政協助，將邀集相關機關共商民間出資修復文化資產事宜，全案積極處理中。

文化局表示，目前已訂定「民間出資修復公有文化資產租金減免作業要點」供所有公有文化資產做為後續修復及再利用方法之一，並依使用契約、修復工程契約擬定之範本，與秘書處討論因應其需求增減相關條文，後續將由秘書處進行後續行政流程，完成招商程序，本案已朝民間出資修復方向辦理，中正段宿舍有望成為第一處示範點。