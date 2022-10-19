新竹市社造聯合成果展「造城，新竹ING」本周六22日上午10時在北大公園熱鬧登場，今年社造成果展延續跨局處、跨社區、跨單位的方式聯合辦理，打破計畫的界線，以「造城，新竹ING」為題，展現竹市社區與社群的強韌生命力。

今年新竹市社造聯合成果展由市府6個局處聯合舉辦，包括3個區公所、6所學校、10個社區組織、2個青年團隊、3個社群組織、1個里辦公室、1個民間企業、2個公寓大廈，共34個單位參與。

代理市長陳章賢表示，市府團隊近年積極推動社區總體營造，包含社區規畫師社區環境改善補助計畫、低碳永續家園暨節電夥伴補助計畫、長者樂活健康食堂、農村再生計畫、終身學習推廣及社區營造補助計畫，網羅各生活層面。

陳章賢也說，每個社區、每個單位，到每個人，都是竹市的重要分子，共同造就這座城市的蛻變與創新，現場展現豐富的社造成果，更有音樂表演、DIY課程、在地農產好食、桌遊及打卡換好禮等活動，歡迎市民朋友於涼爽的秋日共襄盛舉。

文化局說明，成果展共有6大展區，包括「造過來主舞台」、「社造咖排排站」、「共創咖新造站」、「農村咖再造站」、「DIY自造所」及「農村DIY自造所」，節目內容豐富多元，歡迎民眾前來共襄盛舉。