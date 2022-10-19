林志玲近日和老公AKIRA返台，雖然夫妻倆先後出席多場活動，但都沒有在鏡頭前公開同框，不過小倆口最近一起現身信義區享用美食，臉上滿是甜蜜笑容，難掩巨星風采。

藝人楊祐寧家人所開設的知名火鍋店「元鍋」，今(19日)在官方IG曬出和林志玲、AKIRA夫妻倆合照，只見他們兩人都戴著帽子，雖然略施脂粉，但狀態極佳，雙雙都露出幸福笑容。

而貼文也提到楊祐寧爸爸的經典事件，原來多年前林志玲大駕光臨時，全店都都興奮歡迎她，而楊爸爸是唯一一位可接近的「非相關人士」他也和林志玲暢聊了一個晚上，不過回到家他竟問「欸，今天跟我講話的那個女生是誰啊？」讓全家都忍不住綜藝摔。

多年後，林志玲再訪美麗依舊，且還多了姐夫，畫面太美好，店家也不忘虧「老楊你別再問我們那個帥哥是誰囉」，粉絲見狀也直呼老楊太可愛了。林志玲2019年和AKIRA結婚後，就定居日本，今年初誕下一子。

近日AKIRA在日本工作告一段落後，一家三口返台，林志玲透露目前重心都以家庭為主，對工作沒更大的野心跟規劃，會先陪伴小孩成長，等他上小學後再看看到時狀況。