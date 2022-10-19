經新北市養工處全力搶修，市道106號73公里處，恢復單線雙向通車。（新北市平溪區公所提供／張志康新北傳真）

經新北市養工處全力搶修，市道106號73公里處，恢復單線雙向通車。（新北市平溪區公所提供／張志康新北傳真）

經新北市養工處全力搶修，市道106號73公里處，恢復單線雙向通車。（新北市平溪區公所提供／張志康新北傳真）

新北市平溪區通往五分山雷達站的106市道受到連日豪雨影響，18日在指標73公里處發生道路龜裂下陷的情況，平溪區公所為維護用路人安全，緊急封道搶修。新北市平溪區長曾繁盛表示，經市府工務局養護工程處緊急搶修，19日下午5時開放民眾單線雙向通車。

日前尼莎颱風外圍環流，挾帶東北季風，為基隆北海岸地區帶來豪大雨，新北市平溪區的市道106號18日上午出現路基下陷、道路龜裂長達50公尺的現象。為維護用路人的安全，平溪區公所緊急封路，要求來往的民眾繞道台2丙線基福公路行駛。

曾繁盛表示，市府養工處從18日晚間到19日上午，在觀察了現場狀況，判斷山側的路基狀況比較穩定。因此商請廠商於下午進行道路刨鋪工程，先恢復山側的路面，約下午5時起將可恢復單線雙向通車。

曾繁盛指出，經養工處判斷，事發當地的路基的確出現部分流失，但經專業評估，認為山側的路基仍可維持車輛通行。因此先修復山側的路面，維持通行，後續將待天氣較為穩定，再進行相關的評估及修復工程規畫。