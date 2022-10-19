搭船行人從10月20日起改從鼓山魚市場全新候船室進出。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

配合舊鼓山魚市場整建完成，將於21日正式開幕，高市府交通局也重新規劃鼓山輪渡站人車動線分離，機車及自行車仍從原候船處進出，而搭船行人從10月20日起改從鼓山魚市場全新候船室進出，空間寬敞，將大幅改善乘客侯船服務品質。

鼓山輪渡站不僅負責鼓山、旗津居民來往，還是大批遊客通往鼓山和旗津之間的觀光交通工具，但因長年受腹地有限限制，搭船行人從捷運站步行到濱海一街後，需沿一號船渠景觀步道排隊搭船，風吹日曬，對於年長及行動不便者是件很大挑戰，加上渡輪到站，行人、機車在同一位置出口上岸，人車交織情形也時常險象環生。

為改善鼓山輪渡站行人候船及安全問題，經高市府爭取中央航港局經費補助支持，在鼓山魚市場整建計畫中加入鼓山輪渡站候船空間需求，除改善人車動線交織問題，交通局長張淑娟表示，將候船室結合農漁精品展售空間，整體來說寬敞舒適，除提供優質民眾候船空間及消費外，周邊露天地景廣場也有機會吸駐足遊憩體驗。

高市府交通局也重新規劃鼓山輪渡站人車動線分離，機車及自行車仍從原候船處進出，而搭船行人從10月20日起改從鼓山魚市場全新候船室進出，將大幅改善乘客侯船服務品質。

高雄市輪船公司指出，旗鼓航線自2020年以來因受到疫情影響運量甚大，最嚴重時曾經減少8成來客數，所幸今年下半年度開始旅遊市場逐漸復甦，運量逐漸提高，今年1至9月累計已較去年同期增加約22萬人次搭乘。今年10月份國慶連假更創下單日2.4萬人之搭乘人潮。

鼓山魚市場活化計畫預期將吸引更多人潮，結合渡輪除帶動哈瑪星地區商機外，提供乘船遊客更豐富的行程規劃，也可提升旗津觀光人潮。