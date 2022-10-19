苗栗縣卓蘭高中舉辦全校師生健走活動。（謝明俊攝）

苗栗縣卓蘭高中舉辦全校師生健走活動。（謝明俊攝）

苗栗縣卓蘭高中舉辦全校師生健走活動。（謝明俊攝）

國立卓蘭高中創校邁入70週年，為提振師生運動風氣，善用卓中廣闊優美的校園，校方在校慶前帶來暖場活動，舉辦健康促進「步步為贏，邁向目標」計步比賽活動，師生齊心響應健走活動，比賽日期從17至28日止，只要每日8千步達10天，即為挑戰成功，將在校慶當天頒贈精美小禮物。

卓蘭高中走活動舉辦已經進入第4年，活動參賽成員累計8700萬步，相當於繞行台灣74圈，成果相當驚人，雖然比賽正緊鑼密鼓進行中，多數師生養成每天抽空健走運動好習慣。校方為鼓勵健走樂活，在校內發起師生「步步為贏，邁向目標」活動，利用計步APP及定時拍照回傳，統計參賽者10天行走的步數，最終統計成績，完成挑戰的師生，給予獎狀、獎品鼓勵，校長張智惟表示，健走是最經濟實惠的養生法，鼓勵師生多運動保持健康。

卓蘭高中健走活動參賽者需利用計步APP，統計活動日0時至24時的步數，拍照截圖後傳至指定群組相簿，評審確定時間符合規定後，將於上午8點30分，統一記錄步數，並刪除相簿，逾時上傳者計步資料以0計算，卓中校園優雅寧靜，包含369階梯、裝飾牆、拱柱等，處處隱含卓中的願景，藉由校園健走，除了強健體魄，也能陶冶學生品格、激發審美潛能、平衡多元智慧發展，進而體會建築景觀寄託的意涵。

張智惟表示，走路被世界衛生組織認為是「世界上最好的運動」，比慢跑容易且溫和，適合所有年紀，運動傷害的機率也較低，只要擁有正確的健走觀念及裝備，運動效果頗佳，可有效預防心血管疾病，在卓中高低落差百餘米的校園裡，最適合推行健走活動。