民進黨台北市長候選人座車違規及「消失秘錄器」事件，上午受訪時，共回應8次「不清楚及不知道」；媒體下午堵訪時追問，「早上8次說不清楚，現在有瞭解了嗎？」陳時中說，「我想你們這個不清楚，問了8次我才會講？」他說，「我確實跟你們講，我不清楚，這種事情我沒辦法每一件事情都清楚，車上、車外有很多的事情在」。

有網路PTT流傳，有網友曾目睹英系洪耀福、黃承國及徐國勇跟內湖分局長王炳睿在內湖喜相逢的超高檔飯局，因此質疑內湖分局與「消失的秘錄器」有關，不過照片並未說明是何時飯局，也只截到洪、徐二人。洪、徐都穿著蔡英文2020總統大選時的飛行夾克。

民進黨台北市長候選人陳時中今被質疑警方沒有密錄器，影射因為內湖警分局跟英系高層關係很好，陳表示，警察在執勤有一定的程序在，這沒有什麼問題，大家不用過度誇大，我們一切都是以守法為重，「任何有違法的地方，都會認錯，都會接受相關的罰單，我們也繳了」。

被問到怎麼看藍營要你交出行車記錄器？他說，「警察要叫我們調查，我們一切遵照警方指示辦理，這沒有問題，我們都配合」。