台北老爺酒店攜手日本航空的『空中饗宴』系列，11月5日將再度啟航前往日本岡山縣津山市，具有日本現存第二大的扇形車庫，而今年又時值台灣彰化市國定古蹟扇形車庫的100周年，令這次旅行更別具意義。程開不僅能享受道地日式精緻美食，現場並有津山市鐵道文化欣賞及抽獎，還可入住台北老爺酒店並享隔日早餐。許久未能出國或即將前往日本旅遊的民眾說，不失為最佳的暖身序曲。

本次台北老爺酒店攜手日本航空推出的『空中饗宴』一泊二食專案，僅規劃一個梯次，但是依舊保有『空中饗宴』系列獨有的特色，如同實際出國，從機場貴賓休息室、日航現役空姐全程服務、到機艙內現場獨家機師視角虛擬飛航、百分百還原機上風味餐及當地連線無時差旅遊導覽等。此外，參與活動的旅客可獲得日本航空登機證及專屬伴手禮，現場將展示日本航空周邊商品並享有折扣優惠。

津山市為岡山縣的第三大城，屬於古代美作國的首都，自江戶時代起而繁榮。整個境內保留不少歷史文物，甚至保存著當時的街區樣貌，近年被日本全國京都會議認證而榮獲「小京都」美名。例如位處鶴山公園的津山城，園區遍植櫻花樹，每逢櫻花盛開就是最熱鬧的時節。

鐵道相關遺產也是津山市歷史的一部分，著名的津山鐵道教育館擁有日本第二大規模的「津山學習鐵道館」，展示車廂、轉車台和蒸汽火車，園區內也設有鐵道模型以供觀賞。所謂的扇形火車庫，是指如同扇子形狀般的蒸氣火車頭的車庫，配合轉車盤而能夠容納更多的車輛，這樣一體化的設計有助於維修和存放，目前全台唯一保存的扇形車庫僅在彰化縣。故「空中饗宴」行程現場特別以虛擬旅遊方式，走訪津山市當地的名勝景點，對於鐵道迷而言更是不可錯過。

晚宴時，台北老爺『中山日本料理廳』展現精湛廚藝，準備具代表性的傳統日式料理，其中包含兩道津山當地特色美食，非嚐不可。內臟烏龍麵」是以新鮮內臟搭配以味噌為基底的烏龍麵，放到鐵板上煎得吱吱作響，香氣逼人。以及選用牛骨邊緣肉片、新鮮蔬菜放入醬油高湯的「牛骨邊肉鍋」（Sozuri鍋），充滿高雅香氣，歡迎一同來體驗專屬於津山市的歷史人文以及食的感動。

『日本在地美食之旅-櫻花的城市~津山市』空中饗宴一泊二食住房專案，雙人入住每房7,760元起，住宿日期為11月5日，限量15間。