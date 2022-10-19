謝志忠誘出詐騙集團帳戶匯1元，並正式向豐原分局報案，讓對方列警示帳戶避免他人受害。(市議員謝志忠提供)

中市議員謝志忠誘出詐騙集團 匯1元報案列警示帳戶

詐騙手法層出不窮、又無所不在？台中市議員謝志忠連續2天遭受同樣方式詐騙，驚覺事態嚴重，詐騙者非常可惡；他試著誘出詐騙集團帳戶帳號匯入1塊錢後，正式向警方報案，讓其成為警示帳戶凍結，防止其他人繼續受騙。謝志忠強調，他今日下午正式向豐原分局報案完成，避免他人繼續受害。

市議員謝志忠昨日官方Line，收到詐騙集團假冒好朋友的訊息，臨時要調3萬元，並稱周五歸還。他進一步詢問：「若明早處理呢？」，對方要求立即轉帳，謝志忠恍然大悟，可能是詐騙！並立即使用FB和該友人確認，確定是友人的Line遭到盜用，立即將其詐騙揭穿並痛罵教訓一番，不過也立刻遭對方封鎖。

謝志忠指出，今天他個人的Line，又收到同樣友人的Line，用相同手法的試圖詐騙，實在是可惡至極，這次他先誘導對方講出帳戶帳號，並且試著匯入1塊錢，留下證據方便警方追查，也正式於今天下午正式向豐原分局報案完成，避免他人繼續受害。

謝志忠提醒市民，現在的詐騙集團無所不在，手法也推陳出新，大家千萬要小心；民眾或自己的長輩若遇到此情況，一定要冷靜處理，查證真實性及報警求援，避免歹徒奸計得逞。