台東市長候選人陳銘風今天發表首波政見 ，擘畫大豐地區建設藍圖。（莊哲權攝）

工程背景出身的國民黨籍台東市長候選人陳銘風，19日發表首波政見，針對人口密集、腹地又不大的大豐地區提出建設藍圖，若能順利當選，將進行公有土地盤點後進行區域整體規畫，及基礎設施的改善，希望能讓大豐地區的民眾，生活越來越舒適便利。

陳銘風說，大豐地區人口快速成長，人口密集度大，民眾對生活品質要求也愈來愈高，但是因腹地不多，公園少、停車場少，如果順利當選，首先會進行土地盤點，希望讓每個里都有一個小型公園，並且打造公有停車場，結合太陽能板，讓民眾任何時間進去停車場都是明亮沒有死角的，也解決治安問題。

在關於改善基礎建設的部分，陳銘風提出設置「雨水下水道」、「電線電杆地下化」，要讓大家抬頭看到的是美麗的天空，而且不用擔憂一下大雨就淹水。

另外，陳銘風也提出太平溪左右岸整體規畫與再造，主推兩大目標，分別是強化河岸環境休憩機能以及提升景觀美質。他說，規畫太平溪環境整頓，得先從最基礎的做起，像是定期雜草清理、民間認養等等。

而民眾最期待的運動設施，陳銘風提出了再造草地運動場、強化與增設運動設施、完善夜間照明，讓民眾有個安全的活動空間來運動。同時也將配合學校環境教育，強化河岸生態教育環境、建置生態觀察空間，並檢討現行樹種、配合環境教育選擇栽種生態樹種。