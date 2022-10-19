韓股19日震盪整理，多空交戰下，空方勢力較大，也結束韓股想要連4日上漲的美夢，最後收2,237.44點，跌12.51點或0.56%。同時，韓元轉貶，外資卻買超1500億韓元。

韓國最大鋼鐵業者浦項鋼鐵(POSCO)9月初曾受到颱風過境的影響，迄今還有一些煉鋼設備無法使用，在營業受損下，上季獲利大減71%。因此，7到9月期間營利僅9000億韓元，約6.33億美元，較去年同期3.1兆韓元明顯縮小。不過，浦鋼股價卻逆向上揚2%。

現代汽車與起亞18日表示，多年前引擎有瑕疵的召回事件還沒有落幕，需要更多金錢來解決，故第3季共提列2.9兆韓元，約20億美元準備金。其中，現代1.36兆韓元、起亞1.54兆韓元，故此成本占淨利比重分別是前者50%以上，後者77%。現代汽車股價收平，起亞小跌0.14%。

其它權值股中，三星電子跌1.24%，SK海力士也跌3.03%。因日前火災導致大當機的Kakao，傳出共同執行長用辭職來負責，股價上漲0.81%，同業Naver卻跌2.32%。

韓元兌一美元在1,426.2價位附近，韓元貶3.5元。