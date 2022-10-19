在美股連漲兩天後，美東時間周三凌晨道瓊指數和標普500指數期由升轉跌，那斯達克指數期貨漲幅亦急速收斂。影片串流巨頭網飛上季業績報喜，盤後股價飆升。

那斯達克100指數期貨目前微升0.06%，稍早前一度勁揚1.2%。道瓊指數期貨和標普500指數期貨目前分別小跌0.2%和0.1%。

由於高盛和洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）業績意外強勁，減輕投資人對財報季的擔憂，周二美股三大指數連續第二天收高，道瓊指數收漲約338點或1.12%，標普500指數收漲1.14%，以科技股為主的那斯達克指數收漲0.9%。

網飛上季營收獲利均優於市場預期，並扭轉了用戶流失的劣勢，該公司看好第四季用戶數將更強勁地增長，受此激勵，周三盤後股價大漲逾14%。

在經濟可能衰退的陰影籠罩下，一些華爾街分析師下修了對企業的獲利預測。Cetera Investment Management投資長Gene Goldman 表示，經濟衰退可能是溫和的，但這些下修預測可能讓市場吃苦頭。

他表示，對標普500指數而言，未來每年7%～9%的獲利成長預測有點太高。經濟成長持續放緩和聯準會升息可能使企業獲利面臨縮水的壓力，而獲利驅動股價表現，獲利下滑可能會在一段時間內給市場帶來壓力。

科技業財報季要到下周才會全面展開，不過，IBM和特斯拉周三將率先交出成績單。社群媒體公司Snap將在本周晚些時候發布財報。在經濟數據方面，投資人將密切關注周三發布的新屋開工數據，以及聯準會的經濟現況報告—「褐皮書」。