台灣特有種的雪山翻白草。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪山圈谷中樹型特殊的玉山圓柏。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處將從明年1月3日至3月31日施行雪季服務期，將提供雪季山區資訊及必要服務，籲請山友除了應學習雪季相關知識與技能後再上山外，更應共同維護特有雪山高山生態系，讓後代能持續共享珍貴生態資源。

雪管處提醒，規劃前往雪霸園區登山踏雪的民眾，出發前務必要仔細確認登山裝備，勿貿然攀登。建議雪季攀登隊伍，應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，隊員亦應具備實地雪地登山經驗或曾參加過雪地登山訓練，務必在出發前就先學會最基礎的穿綁冰爪方式、正確冰爪步伐與冰斧的使用，因在雪季期間從事登山活動，完善裝備及行前雪地訓練皆是攸關自身安全的重要關鍵。

雪管處表示，雪山山頂周邊過去曾受冰河侵蝕而形成特殊之碗狀圈谷地景，為台灣少見的高山地景資源，加上雪山高海拔山區孕育許多特、稀有的植物群落，包含玉山圓柏、雪山馬蘭或雪山翻白草等，這些特、稀有植物為適應當地環境，也造就出特殊的共存機制。

根據研究指出，玉山圓柏灌叢型胸徑每年僅增加0.0206 cm，玉山杜鵑的花芽為前一年8月即生成，若花芽遭破壞，次年開花情形則受影響。在現今極端氣候頻度增加的同時，更需要每一位山友共同維護，登山人的責任是留下最少的活動痕跡。例如，不應擅離既有的步道、不應隨意攀折花木或在無雪地表進行雪訓操作等。

雪管處籲請山友在山林開放管理的同時，也應一起落實無痕山林與保護山林，更重要的是需要山友落實風險評估與自我管理，把登山安全放在首要之務，因為生命保全責任最終只能交給自己！因此，雪季登山前應審慎評估天氣狀況及做好充分準備，若經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險。最後，登山者須為自己的行為負責任，請為了下山而上山。