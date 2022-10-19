AKIRA上節目分享爸爸經。（MOMOTV提供）

第一名模林志玲3年前嫁給日本天團放浪兄弟成員AKIRA，婚後育有1子，一家三口近日返台，AKIRA日前接受MOMOTV《大雲時堂》李四端專訪，談到他與林志玲異國婚姻，從未吵過架的哲學是意見分歧時，兩人理性溝通，問那誰贏的機率比較高？Akira曝：「50％、50％」

家庭和新手爸爸的生活，AKIRA樂在其中，覺得兒子眼睛像林志玲、鼻子像自己，而且享受餵奶、換尿布等育兒大小事，一點也不覺得辛苦，他還會上YouTube看育兒影片學習，如果遇到夫妻兩人都忙工作，會請自己的媽媽和姐姐幫忙帶兒子。

接著AKIRA談到一件令他難忘的趣事，透露林志玲非常認真學習日文，但因日文口語表達男女有別，林志玲曾經學他說「厲害」的日文給老師聽，把老師嚇了一跳，覺得男生的用法太過粗曠，不適宜女性，交代她千萬不能學老公講的日文，不禁令AKIRA莞爾一笑。

節目中準備給小孩抓周的禮物以及足球送AKIRA，讓他兒子滿月抓周儀式能派上用場，AKIRA現場抓了一個葫蘆，經李四端解釋葫蘆象徵「懸壺濟世」醫生，問他是否希望兒子未來當醫生？他表示不設限兒子，盼小孩能自由發揮，「不過當醫生也很不錯。」

至於最早外界喊出「國民姊夫」AKIRA的鋒頭，最近似乎被大S老公具俊曄追上，AKIRA也嘴甜表示希望世界各地不同的姊夫都能來台灣，大家可以組成一團。另夫妻倆日前到楊祐寧家裡經營的餐廳「元鍋」用餐，也大方跟楊祐寧以及他的太太、爸媽一起在餐廳內合照，「元鍋」也將大合照貼上IG。