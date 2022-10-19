民進黨台北市長候選人陳時中，日前到南港、內湖勘災時，座車連續違停、闖紅燈大違規。國民黨台北市議員游淑慧19日再度踢爆，當天陳時中到內湖勘災，北市警內湖分局長王炳睿也在身旁，批評陳「宛如市長親臨，好大官威」。PTT也有網友爆料，指王炳睿曾到東湖一家超高檔私廚餐廳，與內政部長徐國勇、洪耀福、黃承國等人把酒言歡、稱兄道弟。

內湖分局長王炳睿澄清，目前選舉期間，市長候選人公開行程都是轄區警方的維安責任，當天陳時中、黃珊珊到內湖勘災時，他都在場陪同，後來雨勢太大，他因為全身被淋濕，先返回分局換洗，後來蔣萬安到場時，由副分局長陪同，並無獨厚陳時中情事。而陳時中是在勘災完離開現場後，才發生交通違規，所以沒有分局長在現場陪同，員警不敢開單的情形。

另PTT上有網友爆料，指王炳睿到東湖一家超高檔私廚、一桌要5萬元起跳的餐廳和徐國勇、黃承國、洪耀福餐敘，游淑慧質疑有沒有這件事？如果有，有沒有政風報備？談什麼治安問題？政風處敢不敢查？

王炳睿下午發聲明表示，網路所傳餐會是今年5月中旬晚間有位警界朋友，告稱在喜相逢用餐，徐國勇部長亦在現場，邀自己過去致意，到餐廳後，部長體恤自己還未用餐，便請入座用餐，澄清餐敘期間黃承國並未參與，全程未見到黃承國。