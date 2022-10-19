民眾黨新竹市長候選人高虹安19日下午到新竹法王寺參加法會，針對資策會表示已發函，若未收到回覆，最快會在21日提吿，高虹安回應，證實她有收到律師函，並已請委任律師就律師函的內容正式函覆。

高虹安也指出，畢竟在律師函的部分，就是進到律師的相關程序中，委任律師也確實函文回覆，可能是資策會執行長的部分還沒收到，她也不清楚狀況，但她這邊確實已經回覆了。

針對資策會要發文給辛辛那提大學，高虹安說，非常歡迎跟辛辛那提大學來提供相關的說明，這部分資策會有它的權利，但到底要跟辛辛那提大學說什麼，她也不知道。