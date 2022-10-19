對於防疫旅館是誰先提出的，無黨籍台北市長候選人黃珊珊及民進黨台北市長候選人陳時中對誰才是「剽竊」隔空互槓，在黃提出會議記錄打臉、揚言提告後業者還原背書，陳時中今改口，「大家都覺得在上面有所貢獻，那有貢獻的人，我們都謝謝他」；他也希望，「這問題到現在為止」。

全國首間防疫旅館「大地清旅」創辦人陳嘉文昨天還原當時狀況指出，防疫旅館是他和台北市政府觀光傳播局、當時的副市長黃珊珊團隊共同努力產生的，他沒有任何政黨立場，只是要出來把事實說出來，他願意替黃珊珊的說法背書。

不料這個說法，陳時中繼被黃珊珊打臉後，再被打一次說；陳時中今受訪一改日前態度說，「當然那間旅館是他們生產出來的，因為畢竟所有權人是他」。但整體的架構還是從集中檢疫所來的一個架構。

陳時中態度放軟表示，「我想這問題到現在為止」，「大家都覺得在上面有所貢獻，那有貢獻的人，我們都謝謝他」。

民進黨台北市長候選人陳時中海外後援會今日在競選總部成立。陳時中會後受訪，被問到「棄陳保黃」他笑說，很多記者跟著他在外面跑行程，應該比他還清楚，支持者跟他一樣，堅定不退卻；至於有人講蔡英文比較喜歡黃珊珊這也不太可能，「總統在我的場合稱呼這個『陳時中』，我想我是一輩子聽過最多次」。

至於這是否是對手刻意放話？陳時中說，有這樣的話，一定是對手放的，「我覺得大可不必，這是很清楚的事情」。

日前北市內湖區颱風豪雨引發災情，只有蔣萬安持續選舉行程；藍營台北市議員鍾小平又稱，蔣萬安第一時間沒去勘災是因為「懂事」。陳時中表示，勘災是瞭解事實情況、提供適時協助並且表達關心，「蔣萬安覺得沒有辦法協助，一定要比較晚去，那是他自己的決定」。

陳時中說，他去勘災帶著專業技師，還有議員李建昌與參選人王孝維，還找里長一起，這可以瞭解地方需求，另外專業技師則提供專業意見，看有沒有立即危險需要進一步處理，「我們是用專業看待問題」。