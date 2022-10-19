為了回饋台東、金門、馬祖及澎湖居民，長榮航空(2618)直營旅行社「長汎假期」特別整合長榮集團資源，再度攜手長榮航空、立榮航空及在地旅行社，推出「買國外+1元送國內」活動，同時享有國際航線的行李託運標準，讓金馬澎台東居民省荷包出國樂遊。

長汎假期於2019年以長榮集團資源整合優勢，推出深受好評的金馬澎地區居民「買國外+1元送國內」活動，如今國際旅遊再次恢復之時，回饋活動也同時展開，即日起再度推出的「買國外+1元送國內」，除了回饋離島居民外，也將對象擴大至台東居民。同時，長汎假期精心挑選歐洲、東南亞、東北亞及澳洲等多項熱門國外旅遊行程，提供金馬澎及台東居民「買國外+1元送國內」的優惠。

長汎假期副總經理陳崇銘表示：「長汎假期結合了長榮航空、立榮航空以及和旅、金明生、普悠瑪、驫馬四間旅行社，提供輕省出國的在地化即時服務，一手包辦國內航線的訂位與費用，讓在地鄉親們出國更方便！」凡設籍台東、金門、馬祖、澎湖地區的民眾，即日起透過在地四間旅行社，報名長汎假期「買國外＋1元送國內」的指定國外團體旅遊產品，只要+1元就送立榮航空國內線來回機票；此外，行李重量也從國內線10公斤提高至國際航線標準重量。