香港股市周三低開0.64%或108點，並且全日低走，一路下挫，汽車股領跌；美國十年債券殖利率在下午走高，科技股受壓；投資人也關注中共的黨代表大會。
周三香港恆生指數收跌403.30點或2.38%，為16511.28點；該指數周二大漲301點。國企股(H股)跌158.52點或2.75%，為5597.79點。A股同時在下午轉弱，集體擴大跌勢。
科技指數在周二大漲4.25%，今日則下挫4.19%；阿里跌4.3%，騰訊跌4.1%，嗶哩嗶哩和快手跌7%。
在周二大漲4.2%後，汽車股今日吐出漲幅，下跌4.0%；小鵬汽車跌10%，比亞迪也跌3.2%，理想汽車跌4.1%。
特首李家超在20大進行施政報告過後，本地地產股轉跌，新鴻基地產跌3.6%，恆基地產跌3.6%，新世界發展跌7.7%。
港交所跌2.0%，報252.8港元；該公司公布第三季淨利為年減30%。李家超最新表示，擬修改上市規則，吸引科技公司上市，預計明年可實施。
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