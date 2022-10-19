全球封裝廠多處於庫存調整，導線架廠長科*(6548)預估，第4季合併營收約季減12%到16%，介於30.9億元到32.5億元間，長科*董事長黃嘉能表示，第4季除了IDM廠有機會持平或小幅增長，所有封裝廠都在庫存調整，尤其是大陸地區，預計明年第1季是谷底，但明年第1季下滑幅度會比第3季及第4季少。

長科*今天下午舉行線上法說會，由黃嘉能親自主持，大陸封控及全球通膨升息重擊終端消費，半導體產業景氣反轉，過去處於供不應求的導線架產業也轉為供給大於需求，不過導線架第4季報價與第3季差不多，依然平穩。

黃嘉能表示，第4季除了IDM廠訂單較好，手上還有一些車用及工業新產品開案，有機會增長或持平，全球封裝廠都在庫存調整，其中下修幅度最大是大陸，封控導致下滑約40%，台灣也大約下滑15%到20%，不過整體來看，比我們原本預估的季減15%到20%好一點。

長科*今年前3季合併營收為110.93億元，年增22%，營業毛利為34.49億元，年增60%，合併毛利率為31.1%，年增7.4個百分點，營業淨利為25.01億元，年增74%，營業淨利率為22.5%，年增6.7個百分點，稅後盈餘為24.26億元，年增117%，每股盈餘為2.59元。

長科*預估，第4季合併營收約介於新台幣30.9億元到32.5億元之間，約當季減12%到16%，(中間數約14%)，基於平均匯率31.3元假設，第4季營業毛利率介於28%到30%之間，營業淨利率介於19.5%到21.5%之間。

由於封裝廠持續進行庫存調整，黃嘉能表示，目前看起來庫存調整會續到明年第1季，預估明年第1季是谷底，但第1季下降幅度會比第3季、第4季少。

儘管半導體產業市況不佳，黃嘉能看好Mini LED背光應用，期待3年後可以帶動長科*營收增加1倍。