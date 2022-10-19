台北富邦勇士連續兩年奪下PLG總冠軍，11月5日即將開打的2022-23新賽季，挑戰3連霸是團隊唯一目標，團隊19日舉辦「2022台北富邦勇士媒體日」，首度公開全新年度主視覺及行銷規劃，同時全隊穿著大改版的「奪耀白主場球衣」曝光，並延續Open Practice形式進行團練，為即將開打的例行賽做準備，喊出「ONE OF ONE只有我們」年度口號，強調富邦勇士是PLG創立至今唯一冠軍隊的強大。

富邦勇士首度曝光的年度主視覺，呼應年度口號「ONE OF ONE只有我們」，勇士們之所以強大，都是經過無數的努力所成就，特別是那些沒有人在注意、沒有鎂光燈照耀的時刻，因此別於以往視覺總是球員在場上帥氣意氣風發的樣子，今年年度主視覺呈現團隊在背後努力揮灑汗水的一面，象徵在這條衛冕之路上不可鬆懈，專注於每一次的鍛鍊。

開幕周台北富邦勇士於11月5日、6日打造「富邦證券ONE OF ONE只有我們」主題周，為2022-23 PLG例行賽隆重揭開序幕，12月勇士將有連續3周主場賽事，包含與貓貓蟲咖波再度聯名「凹豆好日子」主題周，以及屬於勇士的聖誕之夜，皆準備更豐富內容呈現給球迷。

富邦勇士球團表示，從10月11日開賣的勇士主場年度季票已經售出突破千人，季票票房逼近2000萬，其中年度助攻王席、最佳第六人席及FA動次席的銷售都再創新高，集結所有勇士球迷加入，只有「ONE OF ONE的我們」，台北富邦勇士3連霸計畫正式啟動。