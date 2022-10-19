嘉義市殯葬管理增設一套網路線上追思系統，民眾甚至可以上傳先人照片、選擇香案等格式，營造客制化的追思虛擬平台。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市殯葬管理所為改善殯葬業者為搶訂告別式禮廳、申請火化卻因旺日衍生訂禮廳卻撲空，被迫更改日期等困擾，不但建置網路預約系統，讓業者經由網路直接預訂禮廳、火化時間和環保金爐，也特別增設一套網路線上追思系統，不但可供不克到場祭拜先人的民眾遠端參與，想念親友時透過網路就能即時追思、悼念。

嘉義市殯葬管理所盧春霖所長表示，以往殯葬業者總是要趕一大早至殯管所辦理火化、預訂禮廳，雖然網路上可看到禮廳空檔，因傳統採人工作業，常有業者跟家屬敲定日期後，到場「掛號」才發現禮廳被訂走，不得不跟家屬更改時間，徒增困擾，加上電子輓額播放時常有臨時故障或無法顯示等問題，市長黃敏惠特別指示殯管所今年編列377萬元預算，建置火化、禮廳網路線上預約申請系統，同時一併更新電子輓聯致贈系統，今已全新上線。

盧春霖說，為讓殯葬業者熟悉網路預約操作流程，9月分分別進行新系統員工教育訓練和業者教育訓練，也提供業者帳號、密碼，今正式開通上線，已有業者體驗預約，不過為避免有心人士大量預約卻不使用，影響其他喪家權益，線上預約隔天，業者需持亡者死亡證明親至殯葬所繳清費用，以杜絕類似弊端。

另疫情期間，許多民眾因怕染疫或染疫等因素無法在節日、清明節前往嘉義市立第一納骨塔祭拜先人，殯葬所也開發線上追思系統，讓親人在自己家中即可使用線上追思系統祭拜先人，民眾甚至可以上傳先人照片、選擇香案等格式，營造客制化的追思虛擬平台。