資深藝人石中玉有「小崔苔菁」之稱，70年代她成為歌廳秀藝人，靠模仿崔苔箐「愛神」裡的經典裝扮走紅，甜美臉蛋加上火辣身材讓她迅速收獲粉絲支持，連秀場天王豬哥亮都說當時很欣賞她，隨著秀場文化沒落，石中玉有段日子經濟拮据，三餐不濟讓她曾想不開燒炭自殺，如今69歲的她近況曝光，透露過去一天最高收入高達18萬台幣，卻沒存下積蓄。

歌廳秀藝人石中玉年輕時容貌艷麗，身材也相當火辣，嘹亮的歌喉和熱情舞姿是一大優勢，不過隨著年紀增長，加上秀場文化沒落，工作機會逐漸減少，家中年邁母親重病也要花錢，直到母親病逝後房子遭到家人變賣，她曾窮到連一毛錢都沒有，2009年曾經在車上輕生，幸好被即時救回一命。

有「小崔苔菁」之稱的石中玉身材性感。（圖／截取自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel）

根據《三立新聞網》報導，石中玉透露過去收入「我在新馬地區演出酬勞一天是1500美元，換算當時台幣是一天6萬多元；在台灣酬勞一天最高可達18萬，一個月下來，在台北買棟透天厝不成問題。」孝順的她選擇將錢都交給媽媽，更出錢讓兄弟姊妹投資，一人養全家十多人，不幸最後都失敗慘賠，石中玉也曾埋怨母親，卻遭對方回一句「妳有錢給大家用也是應該的」。令她心中很受傷。石中玉透露「沒有存到積蓄，買的房子也被家人賣掉」，之前她偶爾會在個別場合現身表演，近期慘遭疫情波及，表演機會和收入也受影響。

石中玉上節目表演。（來源／豬哥會社）

石中玉過去曾登豬哥亮的節目，豬哥亮在節目中自稱跟石中玉是同期，言詞中不斷表達對石中玉的欣賞之情，誇讚她保養很好，更爆料過去許多有錢的男生想追石中玉，不過石中玉比較老實，都拒絕了。

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