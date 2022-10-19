女星賈靜雯與前夫孫志浩育有1女梧桐妹（Angel），Angel主要與爸爸定居上海，不時也會回台探望媽媽賈靜雯，不吝嗇分享與媽媽、2個妹妹的合照；最近Angel隨著年紀穿搭似乎也越來越火辣，不久前才秀長腿，今（19日）一張側躺玩貓照再掀轟動，網友一看臉紅紅狂勸「媽媽會罵」。

賈靜雯過去與前夫離婚時有約定，Angel在15歲前不得在社群媒體露臉，直到2年前Angel國中畢業後，才讓粉絲看到她的廬山真面目，遺傳賈靜雯的高顏值，還與媽媽一起幫電影《角落小夥伴電影版》配音，成為她的「出道處女作」。

而Angel也被發現穿搭越來越成熟，像個小女人，日前才分享參加聚會的裝扮，黑色短洋裝配網狀絲襪，讓大家看到她的一雙長腿，隨著年紀增長也越來越漂亮；今（19日）Angel在IG上傳與愛貓小豆子玩耍的照片，她側躺在床上撸貓，俏皮嘟嘴模樣超級可愛。

不過，網友們除了被Angel和小豆子萌到，也注意到她若隱若現的好身材，連女星王淨和方志友都留言讚「辣到翻」、「辣胞胎」；但還有不少人狂勸她衣服要穿好，開玩笑說，「媽媽會罵喔」、「這麼辣，舅舅（衛斯理）又要買衣服給妳了」、「舅舅快點買高領，姪女冷冷」。