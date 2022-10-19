南投縣仁愛鄉一處番茄園工作，去年8月間發生一起印尼移工殺死女同鄉案件，29歲印尼籍逃移工安多因同鄉女移工翻錯老闆的指令，兩人發生口角，安多持刀朝死者砍殺，死者傷重當場死亡，安多則逃逸，案發後將刀子丟進溪流；經一審審理依殺人罪名判處有期徒刑15年，經檢方上訴，昨日二審維持原審判處，可上訴。

判決書指出，安多於2021年間受雇於仁愛鄉南豐村1處番茄園工作，與死者同為修剪番茄芽及採收番茄工作，因死者到台灣時間較久，華語懂得比較多，老闆常會交代園區工作項目，死者請安多依照老闆指示工作，安多因死者長期不友善態度，心生不滿。

去年8月間，2人在番茄園採收番茄後，老闆指示死者轉告安多前往修剪番茄側芽，而安多誤以為要採收番茄，去駕駛牽引車，經另外同事制止後，才知工作項目是修剪番茄側芽，引致安多不快，引發殺機。

安多憤而持刀走向死者，與死者發生激烈口角，安多怒稱：「我也有脾氣，且手上持刀，再這樣子我就刺你喔」，死者回稱：「你敢就刺啊」，一時情緒失控，持刀連續多處揮砍死者後，看到死者倒臥地上，才往山區逃逸，並將刀具棄置仁愛鄉福興橋下溪流。

二審法官認為，安多案發後於警詢、偵查及原審審理中已坦承犯行，然迄未與被害人家屬成立調解，而被害人家屬希望以台灣法律處罰，並酌以檢察官對於安多刑度之意見等一切情狀，對安多量處有期徒刑15年，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。