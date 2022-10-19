永旭希望工程慈善協會，19日捐贈災情勘查車給南投縣消防局。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣境幅員遼闊，為協助消防人員救災救難，高雄市永旭希望工程慈善協會，凝聚成員愛心，19日捐贈1輛災情勘查車給南投縣消防局；副縣長陳正昇感謝他們協助充實設備，保障民眾生命財產安全。

高雄市永旭希望工程慈善協會捐贈儀式，由永旭理事長張淑儀、總經理呂文雄、董事長范國樑代表捐贈；副縣長陳正昇偕同消防局長林聰吉代表受贈，並致贈紀念品及感謝狀，表揚永旭的善行義舉。

陳正昇表示，南投縣地理環境多數是山區，山域及水域救援工作，都必須克服山高路遠的狀況，救災任務比都市更為頻繁，救難工作特別重要，這些都仰賴消防人員的辛勞。

陳正昇表示，永旭協會平時致力社會公益，也多次捐贈救災車到全國各地，愛心令人感佩，特別代表林明溱縣長，接受永旭捐贈災情勘查車，感謝他們協助充實消防設備，希望社會各界都能發揮愛心，共同投入公益行列，保障民眾的生命財產安全。

林聰吉表示，各種天然災害、交通事故及意外事件頻傳，緊急救災案件數隨之增加，民眾對於緊急救災品質需求日益提升，感謝永旭挹注救災資源，保障縣民和消防人員安全。

張淑儀說，永旭工程慈善協會的宗旨是育幼、救急、扶老，協會秉持取之社會、用之社會精神，這次捐贈第15號救災車，希望透過此舉拋磚引玉，帶動社會善的力量與循環；南投縣與高雄市有部分相鄰，多屬山區地形，因此，捐贈的車輛具有渦輪引擎、四輪傳動功能，希望幫助消防弟兄，在最短的時間內達成救災任務。