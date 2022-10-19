中國大陸一名77歲的婦人因為要煮湯給孫子喝，買來活鴨宰殺，未料2天後，婦人出現發燒、咳嗽、無力，之後還呼吸困難，醫生予以緊急插管等措施，才救回一命。當地醫師表示，該婦人確診是鸚鵡熱衣原體肺炎，即鸚鵡熱。

據《澎湃新聞》報導，為了迎接小孫子回家，一名浙江省杭州77歲的婦人特地去買活鴨子，自己宰殺燉湯。但是，2天後婦人出現發燒、咳嗽、無力等症狀，原本以為是得了流感，但之後她開始呼吸困難，與平常感冒明顯不同，家人趕緊送她到醫院治療。被收治入院後，婦人很快出現呼吸窘迫，常規吸氧治療已不足因應，情況十分危急。醫生立即予以緊急氣管插管、機械通氣和俯臥位通氣。

當地醫師初步診斷，患者很可能是非典型病原菌感染導致的肺炎，經進一步檢測，最終確診是鸚鵡熱衣原體肺炎，即「鸚鵡熱」。

醫師表示，鸚鵡熱披衣菌入侵人體後，發病症狀常為發燒、頭痛、肌肉痛、咳嗽和肺部浸潤性病變等，病情進展迅速，容易發展為重症肺炎、呼吸衰竭，死亡率高。

根據浙江省麗水疾病防控微信公號介紹，鸚鵡熱是鸚鵡熱披衣菌所引起，是人類、鳥類及一些哺乳動物均易感的自然疫源性披衣菌病，原是鳥類的特種傳染病，可傳播於人，主要是由排出披衣菌的鳥類及其汙染物引起人類感染的，也是典型的動物源性傳染病。最初發現本病多見於玩賞鸚鵡者，所以命名為鸚鵡熱。