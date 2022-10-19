孔慶輝拍片致敬契訶夫《海鷗來過的房間》獲金馬新導演3大獎提名。（海鵬提供）

榮獲本屆金馬獎最佳新導演等3項大獎提名的電影《海鷗來過的房間》，是澳門新銳導演孔慶輝的首部長片作品。劇情透過一場租屋事件，讓沒有靈感的作家和不會演戲的演員相遇，並觸動一場慾望與困惑的邂逅。片中網羅不少當今澳門劇場界名導參與演出，電影入圍金馬獎時，整個澳門藝文界歡聲雷動。

有趣的是，《海鷗來過的房間》拍攝靈感其實源自契訶夫名劇《海鷗》，不僅同樣以作家和演員作為主角設定，電影中作家想藉租屋解套靈感困境、演員則亟欲爭取舞台劇《海鷗》主角，兩線人生虛實交織，致敬契訶夫意味相當濃厚。

契訶夫是著名俄國作家，原本是醫生的他，執筆寫劇本剖析人性更見力道，《海鷗》即是他的不朽名作。該劇講述陷入情感危機的作家康斯坦丁、與一心成為女演員的妮娜的故事，除反映藝術與現實的衝突，對藝術創作者生存艱辛的描繪更是令人心有戚戚焉，曾被包括賴聲川、栗山民也等知名舞台劇導演改編過千百回，更透過各種藝術形式，不斷在全世界驚喜呈現。

出身劇場的導演孔慶輝，拍攝電影《海鷗來過的房間》不僅將《海鷗》入題致敬，影像更保有契訶夫創新的寫實性與氛圍，呈現出人生最真實的苦澀與甜美，除獲影評人聞天祥讚譽是「濱口龍介遇上蔡明亮」，更一舉入圍本屆金馬獎最佳新導演。

來自澳門、榮獲本屆金馬獎最佳新導演提名的孔慶輝，其實畢業於台灣世新大學，曾以短片《撞牆》提名過金馬獎，《海鷗來過的房間》是其首部劇情長片，也是他第二次入圍金馬獎。該片最特別的是，片中幾位主要演出者如黃栢豪、陳斐力及莫倩婷等皆為澳門大腕級劇場導演，演技入木三分卻如深水無波，每場戲的精準演出都堪稱示範等級，也展現孔慶輝的認真與好人緣。電影11月11日上映。