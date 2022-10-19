第1批3輛車於下午2時57分開始撤離，分4批陸續下山，預計入夜前完成撤離工作。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

尼莎颱風重創宜蘭縣大同鄉，安置於棲蘭山莊的受困遊客17日已全數下山，但14輛的遊覽車卻困在山上，因鄉道宜51線有限制大客車通行；宜蘭縣政府交通處表示，今（19日）下午協助利用宜51線撤離，下午2時1輛試行通過，其餘車輛以每批3輛進行戒護撤離，預計今入夜前全數安全撤離下山。

因鄉道宜51線於17日下午5時恢復小客車輪放下山，故受困棲蘭山莊的遊客已全數安全下山，但14輛遊覽車從16日受困至今，司機們抱怨，其他大貨車都能行駛宜51線，宜蘭縣政府的應變中心怎麼都不應變，應該讓他們能盡速下山，司機們舉高右手齊喊，「我們要回家」。

交通處表示，因公路法公告鄉道宜51線禁止大客車通行，為讓滯留於山莊的大客車能順利撤離山區，縣府今上午11時邀集公路總局及土木技師公會至宜51線進行會勘，利用一輛大客車試行，確認通行無虞後，陳報宜蘭縣災害應變中心依據災害防救法授權進行撤離處置。

交通處說明，大客車司機與縣政府簽訂切結書，縣府也做風險告知；其撤離工作由警車在前引導、單向管制，於先前坍方處佈設工程機具進行戒護與必要的協助，第1批3輛車於下午2時57分開始撤離，分4批陸續下山，預計入夜前完成撤離工作。