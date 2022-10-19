台中市長盧秀燕上任後花費百億新建41座平面、立體停車場，目前已陸續完工，市議員李天生19日表示，即將啟用的大里東榮立體停車場月票訂價2800元，和其他公有停車場1800元相比一口氣漲1000元，且採現場購票方式並無公平抽籤，在地方引起民怨，要求市府改善。市府則回應，是參酌物價指數及周邊行情、闢建成本訂定。

李天生說，大里區公有停車場3年前從1200元漲到1800元就造成地方很大的反彈，沒想到這次新完工的東榮立體停車場更一口氣漲了1000元，引發民眾不滿。目前大里運動公園、興大附中地下停車場月票都是1800元。

交通局表示，東榮停車場為地上5層、地下1層停車場，設置295席汽車格、104席機車格，工程總經費2億8500萬元，主要是為因應中興商圈停車需求興建，以帶動周邊經濟發展為目標，若有空餘車位才提供有長時間停放需求的民眾申購月票，因整體成本高於一般露天的平面停車場，加上維護管理費用等，月票定價是參考周邊500公尺民營停車場月票約2500元制定為2800元。

交通局停管處進一步指出，目前台中新完工的立體公有停車場月票價格約在2800元到3200元左右，至於大里運動公園停車場因是原縣區時就設立，成本已攤提，設備也不若新完工停車場新穎完善，因此停車月票價格為1800元。

李天生指出，公有停車場汽車停車月票多採抽籤處理，但東榮立體停車場則11月1日下午5點起採現場購買、先到先買，售完為止，非常不合理，影響無法到場民眾的權益，要求停管處改善。

停管處則表示，目前委外廠商未定，為解決停車需求由停管處代管，以販售短期月票，待委外廠商進駐後再行抽籤，避免民眾短期內需抽籤兩次的情形發生。