桃園市長鄭文燦（中）今也到工區親自視察，並到垂直工作井查看剛換上的切刃盤。（陳夢茹攝）

潛盾機切刃盤更新完成，將於11月持續發進。（陳夢茹攝）

傳統圓潛盾機內部。（陳夢茹攝）

桃園捷運綠線GC03標潛盾工程自北出土段至G07台鐵桃園站，路線長度共5.8公里，規畫設置6座地下車站，首台傳統圓潛盾機於2021年11月正式掘進，由於途中需穿越高速公路、鑽掘深度位於卵礫石區間，其硬度較高，在穿越高速公路前檢修作業時發現，切刃齒磨耗過大，基於安全考量暫停掘進，現已更新切刃盤，11月起將持續掘進，朝2026年通車到G11站、2027年全線通車的目標努力。

桃園捷運綠線工程為分標發包施工，GC03標路線行經桃園區中正路，全長5.8公里，共有G07、G08、G09、G10、G11及G12，共6座地下車站，而GC03標共配置4台潛盾機，其中2台為傳統圓潛盾機，直徑為6.24米，負責北出土段到G10站的隧道鑽掘，另2台為中圓潛盾機，直徑8.38米，負責G10站到G07站的隧道工程。

捷工局指出，潛盾機需穿越的地層結構石英含量高、卵礫石粒徑變化差異大，這次有更強鎢鋼材、增加13顆滾刀式切刃齒、切刃齒由尖角型改成圓型並加寬加厚、增加感知刃齒數量，可即時得知磨損狀況等，無論傳統圓潛盾機或中圓潛盾機皆全面更新切刃盤。

市長鄭文燦今也到工區親自視察，並到垂直工作井查看剛換新的切刃盤。他表示，捷工局為因應多變的地質狀況，特別利用中山高速公路前方總計80米區間作為學習曲線，潛盾機每天約掘進8.4米，通過地下段後回到高架段，每天可掘進12米，速度會越來越快。

捷工局長陳文德補充，綠捷目前執行進度約23.66％，整體進度微幅超前，傳統圓潛盾的切刃盤重新組裝完成後，將於11月起陸續發進，中圓潛盾機也將於明年發進。