每到秋冬換季的時間，就是許多疾病的高峰季節，尤其是咳嗽。中醫師吳俞璇指出，除了咳嗽的聲音、有沒有痰，咳嗽的時間點也是判斷病症的關鍵要素之一，像是早晚、飯後、症狀、病程的長短，咳嗽的原因都不一樣。

吳俞璇在臉書粉專發文指出，可以由咳嗽的時間點和其他症狀來判斷咳嗽的原因，像是一整天時咳時止，又伴隨鼻塞、咳嗽有痰聲等，就是感冒咳嗽；若是在早上起床後、晚上平躺時，且鼻音中、卡痰、喉嚨有異物感，可能是鼻涕倒流引起；至於吃飽飯後且增加腹壓，或宵夜後入睡平躺時咳嗽，並伴有胃灼熱、打嗝、喉嚨有異物感等，則可能是胃食道逆流。

另外，吸到冷空氣、塵蟎，或季節變換的夜間、凌晨咳嗽，且會打噴嚏、鼻水清、呼吸喘促，就可能為過敏氣喘；新冠肺炎確診陽性後3個月，也有機會持續咳嗽，通常是乾咳，還會伴隨喉嚨乾癢。

一般來說，引發咳嗽主要有6種原因，包含呼吸道感染、胃食道逆流、過敏性咳嗽、氣喘咳嗽、咽喉結構問題、肺癌，無論是什麼原因引起，一旦咳嗽症狀超過2個月，或是體質虛弱、年長族群，都建議盡快就醫檢查，因為「久咳傷肺氣」，會出現咳嗽、氣喘無力、疲倦、聲音細微、容易反覆感冒、面色恍白，天氣變化時更容易感冒或呼吸喘促等問題，肺陰不足還會潮紅、盜汗影響睡眠，進而導致白天工作力下降。