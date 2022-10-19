保四女警詹昀璇設計的「太陽餅警察鑰匙圈」宣導小物，讓青年學子愛不釋手。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局為強化年輕學子的犯罪預防知識，19日至台灣體育大學，舉行「春暉宣導周暨捐血活動」，來台中市支援警力的保四女警詹昀璇設計的「太陽餅警察鑰匙圈」宣導小物，送給學生有獎徵答的獎品，當天計送出300個，青年學子愛不釋手，直呼限量版要好好保存紀念。

台中市警察局指出，為強化年輕族群犯罪預防知能，警察局配合國立臺灣體育運動大學辦理「春暉宣導周暨捐血活動」，到台灣體育大學校園進行犯罪預防宣導活動，現場有該局交通警察大隊、第二分局及犯罪預防科分別就交通安全、防詐騙、反毒、防搶及防竊主題，以九宮格互動磁版、仿真毒品模型、有獎徵答闖關等。

宣導的員警測試國立台灣體育運動大學師生的自我安全防護觀念，只要過關的人就可獲得警察同仁自行設計的「太陽餅警察鑰匙圈」宣導小物，以寓教於樂之作法加深印象，期能有效強化師生各項安全防護能力。

台中市政府警察局長蔡蒼柏說，警察局致力透過各種場合及管道，落實各項犯罪預防宣導工作，保障民眾人身及財產安全，然詐騙集團無所不用其極，以各種手法拐騙人民財產，尤其目前以投資詐騙手法最為常見，在此提醒民眾，勿加入不明資訊的投資LINE群組，或點擊不明簡訊連結，勿輕信「投資專家」的名牌，避免受騙上當。