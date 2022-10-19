買房是人生中一等一的重要大事，不僅要考慮到自身的經濟條件是否能負擔，周邊位置和街坊鄰居也很關鍵。近日就有一名人妻發文詢問，表示因為公婆不希望家人搬出去住，於是便提議將原本透天戶，改為一層一戶獨立出來，這樣就既有個人空間又能住在一起，所以原PO就想既然房子是由男方提供，那麼自己是否要負責裝潢費？但如果以後離婚的話，要分家產又很麻煩，「那我豈不是淨身出戶，裝潢帶不走，身上的錢也都砸在上面了？」，貼文一出，立刻引發網上熱議。

原PO在想自己是不是該出裝潢費。（圖／翻攝自Dcard）

日前一名人妻以「公婆贈與房子給老公，我該付裝潢費嗎？」為題，在大學生論壇《Dcard》中發文，表示公婆要將透天房屋改建成一層一戶，分別送給老公兄妹三人，改建費用則由老公買單，「這樣是不是等於婆家贈與房子給老公，房子所有權也在老公身上，那我被要求出資裝潢費等等雜支，合理嗎？」；但另一方面，原PO也擔心說萬一以後離婚的話，是不是就等於淨身出戶？畢竟裝潢什麼的都帶不走，因此她想知道，「不想繼續砸在不是自己持有的房子上感覺很沒安全，有人有類似經驗或是解決辦法的嗎？」

網友都叫原PO直接搬出去比較好。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，不少網友反而勸原PO不要跟婆家的人住太近，「可以不要答應嗎？照原定計畫存到錢就搬出去」、「我是不會接受這種提議，我寧願自己買，離婆家有一點距離」、「妳可以只付合理的租金，當租房子就好，剩下的妳老公自己付」、「我覺得有能力貸出那筆錢，還不如想辦法靠自己獨立搬出去」、「勸你還是自己買房子吧」、「同一棟分層沒有比較好欸」。