歷經5次流標的台中「東豐快速道路」第3標工程，18日終於順利完成發包，台中市長盧秀燕表示，921地震時山城道路中斷、救援困難，東豐快可說是當地居民的生命救援線；該工程因環評問題喊卡，她就任後重啟計畫，最近終於要復工了，是送給山城民眾最好的交通便利禮物。

盧秀燕表示，整個山城只有1條主要道路，921大地震導致新社、東勢、石岡、和平等山城地區道路中斷，救援困難，如果沒有第2條對外聯絡通道，各方救援、生活交通都會受到影響，也因此，市府10年前就開始推動東豐快速道路，這條路也是山城居民多年來的期盼，只可惜推動到一半中斷、成為斷橋。

盧秀燕強調，東豐快在前市長胡志強時期舊有進行環評，卻因前朝的關係，導致環評遭撤銷；她就任後重新做環評、籌措相關經費，但造價百億元的道路至少要經過2、3年環評作業，花了她任期大半時間，其餘時間則施作相關計畫、重新編列經費並上網發包。

東豐快重新推動期間，正好遇到原物料價格大漲，相關工程費用提高，之前已歷經5次流標，盧秀燕高興說，市府持續調整預算，第6次招標終於成功發包，這條路即使經費高達100多億元，但因是山城救援線，人命無價，市府近日將復工，盼這條從東勢到豐原的高架快速道路早日完工。