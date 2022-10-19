2050淨零碳排成全球共識，能源轉型為關鍵。致力發展能源物聯網服務的NextDrive聯齊科技，累積7年日本、台灣電力與能源市場經驗，攜手《天下雜誌》首度舉辦「2022台日能源高峰會」，邀請10位台日重磅級能源領域產官學代表，與逾250名具減碳與RE100目標之企業，從「島國淨零趨勢與挑戰」、「綠能兆元商機」、「數據加值推進用電新型態」三大核心議題，探討台日能源發展走向，聚焦最前瞻的轉型觀點與商機。

在強化綠能滲透率的實踐面上，國家實驗研究院院長林法正表示，綠能高滲透率為台灣既定之能源政策，然而台灣目前面臨太陽光電負載陡升、夜尖峰供電挑戰，首須正視光電、離岸風電併網，台電隨著離岸風電電網強化第二期的推出、太陽光電電網強化計畫、智慧配電系統等策略，因應併網滲透率的提升。並期待未來政府與企業共同發展智慧電網、儲能及氫能相關技術以達到綠能高滲透率時之穩定供電，同時以分散式電源能源管理系統強化台灣電網的韌性。

日本電力系統領域的專家，早稻田大學教授石井英雄表示，因島國能源選擇不多，故發電端需靈活應對能源分散化趨勢，做好法規與基礎建設，讓需求端轉型成電力產銷者(Prosumers)，透過電力聚合商(Resource Aggregator)協助電力產銷者統合需量調整力資源，活絡虛擬電廠、需量管理(Demand Response, DR)等商業應用，透過能源物聯網技術，讓電力產銷者無痛參與電力市場，維持電網供需平衡的嶄新能源結構。

轉型目標在前，供需平衡益發困難，台灣電力公司以電網建設韌性強化為方向，介紹「強化電網韌性建設計畫」，台電總經理王耀庭表示，因應綠能高速發展，為了讓用電、發電達到平衡，台電積極推動智慧電網，推動電力交易平台機制，為「電力共享經濟」的各類新能源應用建構友善環境，希望能促進國內的各類能源管理應用、自動需量反應(Automatic Demand Response, ADR)及虛擬電廠、電力聚合商等新興能源服務市場，歡迎民眾與企業一起來建立能源聚合生態系。

東京電力Power Grid副社長岡本浩提到，同為島國的日本，2022年3月16日福島地震致火力發電廠受損，六日後，面臨嚴峻的低溫氣候，導致預測緊急供需失衡，藉由抽水發電及用戶節電的共同努力，渡過了驚險時期。岡本浩說明，日本面臨冬天電力不足、夏天過剩的供電特性，國家要追求碳中和，需做到用戶節能與電氣化、分散式能源、綠色轉型與數據轉型的一致性，並確保連結設備的安全性、使用者的穩私。碳中和已是全球必要推動的路徑，東京電力Power Grid 將以能源穩定性努力，期許為國家或亞太地區整體的能源產業作出貢獻。

能源大數據加值應用，打造全智慧電力生活型態。在數位化時代，能源數據不僅協助電力公司擁有放眼未來的預測能力，也因能源數據與生活作息相關，因而衍伸更多新能源服務商機。台電綜研所所長鍾年勉說明，台電長期布局各輸發配送領域，包括營運與前瞻應用之大數據及AI分析，綜研所作為台電的智庫，透過數據協助台電的核心業務決策更科學化，隨著台灣再生能源比例提高、分散式能源增加，綜研所也將持續扮演產官學研的鏈結角色，協助台電積極的部署廣大用戶端分散式資源之虛擬電廠、及未來高齡照顧等新能源服務應用與商業模式。

日本中部電力事業創造本部部長佐佐木克之分享，日本已經步入高齡化社會，老人與勞動人口的失衡勢必對社會造成衝擊，因此老齡照顧將成為未來社會的議題，中部電力與地方機關合作，透過家戶的能源數據，依據作息評估是否進入脆弱(Fraility)狀態，並及時介入照顧。未來中部電力盼透故AI與能源數據，與第三方夥伴合作，建立更緊密的高齡化社會安全網。

建立能源數據資料庫的源頭在於基礎建設，日本次世代電表專家慶野文敏指出，日本於2016年已將全國的高壓智慧電表安裝完畢，低壓(家戶)智慧電表則是預計在2024年達99.8%普及率。但日本不僅滿足於此，預計2025年開始布建次世代電表，次世代電表將採多元通訊模組，優化傳輸效率。同時整合電表、水表、瓦斯氣表三表資訊，讓電力公司了解用戶用電大數據，構築新型態的智慧綠生活之參考數據。NextDrive在日本不僅提供電力方案的服務，未來針對各種數據相關的延伸應用，希望這樣的技術可以為客戶作出貢獻。