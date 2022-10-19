前立委黃義交17日晚間墜樓身亡，過去和黃義交有一段情的社交名媛何麗玲，17日晚間曾出席藝人白冰冰的晚宴，60歲的她成為外界關注焦點。何麗玲今天(19日)在臉書坦言，面對他用這樣的方式離開，有傷感，當然還有更多的不捨。前立委蔡正元則在臉書分享該貼文並感慨說，「惆悵。何麗玲」。

蔡正元19日在臉書分享黃義交辭世後何麗玲的最新回應，何麗玲感嘆說，一別多年，再聽到他的消息，竟是天人永隔，說不惆悵是騙人的，面對他用這樣的方式離開，有傷感，當然還有更多的不捨。不過她也坦言，歲月教會她，淡然承受，才是最好的姿態。漫漫紅塵，風雨人生，謝謝他帶來的美好回憶，最後何麗玲還吐一句，「永遠懷念他」。蔡正元對此不禁表示，「惆悵。何麗玲」。

網友紛紛表示，「正能量和負能量的差別」、「人生的緣分就像過客…」、「漫長人生唯有真正的情感，只記得美好的回憶」、「文情並茂，有才華」、「這就是格局不同」、「經歷內心深處的愛，是有所感嘆」、「人生來來去去，珍惜眼前」。

還有網友認為，「上天給的好生之德（當然是含男女相愛）無分誰或誰，都有，即便如此好合仍屬不必然的必需&渴望型祝福」。

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