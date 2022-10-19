北市一名24歲吳姓男子去年間擔任14歲少女的家教老師，卻2度偷偷與少女發生性行為，後來因少女向社工提及此事，全案才曝光。士林地院審結，依對於14歲以上未滿16歲之女子性交等2罪，各處4月徒刑，應執行6月，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，24歲吳男去年透過網路認識正在尋找家教的14歲少女，定期前往少女的家中上課，期間2人產生男女情愫，吳男先後於去年12月與今年1月間2度與少女發生性行為。因少女向社工提及此事，全案才見光，少女的父親也赴警局控告吳男。

吳男在警詢與偵訊時均認罪，檢察官核對少女父親的指述，再參酌吳男及少女的通訊軟體對話紀錄截圖等，認定吳男的自白與事實相符，依違反刑法第227條第3項之與14歲以上、未滿16歲女子為性交罪嫌將其起訴。

士林地院法官認定，吳男明知少女未成年，思慮尚欠成熟，並無完整性自主能力，仍不能克制自身慾望衝動，卻仍2次與少女性交，已對少女的身心健全與人格發展產生影響，考量吳男正值年輕血氣方剛的年紀，行為也無違反少女意願並與少女父親和解等，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交等2罪，各處4月徒刑，應執行5月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，另須接受2場法治教育。可上訴。