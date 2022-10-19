有貓膩？尼莎颱風豪雨成災，民進黨台北市長候選人陳時中16日前往邊坡土石崩塌的康樂隧道勘災，因闖紅燈及違停引發爭議，更被發現警方密錄器與行車記錄器都沒影片可追溯。國民黨台北市議員游淑慧質疑內湖分局長王炳睿緊緊跟隨陳時中，是否接到通知跑去拍馬屁？應公開說明；甚至舉出王炳睿與內政部長徐國勇、英系大老黃承國、洪耀福在超難預約的高檔餐廳餐敘一事，強調應交代清楚警界高層與政黨關係內情。

「平民看災，局長陪同？」游淑慧今(19日)在臉書發文指出，在民進黨北市議員候選人王孝維秀的照片中，看到一個熟悉的身影內湖分局長王炳睿。別的市長候選人是便衣員警保護，陳時中居然是分局長黏緊緊，宛如市長親臨，好大官威。分局長在現場陪同，小員警還敢開單？有無影片，不要再質疑可憐的員警同仁了。

游淑慧質疑，是分局長本來就「剛好」在現場？還是接到陳時中競辦通知，快跑到現場拍馬屁？王分局長應該公開說明，並跟自己老闆柯市長和台北市議會報告。她傻眼直呼：「你老闆還沒換耶，沒有武德！」

另外針對網友爆料，游淑慧也質問，王分局長和徐國勇、黃承國、洪耀福在高檔餐廳喜相逢餐敘一事，有沒有這件事？如果有，有沒有政風報備？談什麼治安問題？政風處敢不敢查。她還揶揄說，也曾想預約喜相逢，揪一團share，「我知道難訂，就很乾脆的說：一年中任一天我都配合……結果還是訂不到(汗笑)」，並標註「小心身邊隊友」。

根據游淑慧貼出的PTT爆卦文所說：這一切的一切，會跟那幾次，英系高層們跟內湖警局長喜相逢的超高檔飯局有關嗎？喜相逢是位於台北東湖的超高檔私廚，基本上是一間沒關係完全排不進去的餐廳，預約至少一兩年以後，一桌若含開酒往往五萬新台幣起跳，而且作風相當低調，幾乎不接受媒體訪問，因此成了政商名流的最愛。

內湖分局長王炳睿發表聲明表示：網路所傳餐會係今(111)年5月中旬晚間有位警界朋友，告稱在喜相逢用餐，徐國勇部長亦在現場，邀我過去致意，到餐廳後，徐部長體恤我還未用餐，便請入座用餐。餐敘期間黃承國先生並未參與，特此說明。

「選舉期間秉持行政中立立場執行安維，未獨厚特定候選人。」內湖分局也澄清指出：111年10月16日因豪雨造成本市內湖區康湖隧道邊坡土石滑落道路受阻，內湖分局長王炳睿前往現地調度警力實施交通管制疏導，過程中陸續有多位候選人前來勘災，並實施安全維護，後來因雨勢太大，全身被淋濕，先返回分局換洗，接續由副分局長現地指揮督導，並無獨厚任何候選人情事。

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