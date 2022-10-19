林管處人員發現熊爪痕。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

林管處人員發現熊窩。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

林管處人員發現熊排遺。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

林務局台東林區管理處19日宣布野放14個月餘的崁頂公熊Umas上周正式終止衛星追蹤，並順利尋獲牠所配掛的衛星追蹤頸圈，顯示牠的棲息活動健康活躍，最高海拔達2200公尺，活動範圍相當於252個大安森林公園。這是台東林管處執行第2起經由救援、醫療、照養及野放，並順利完成階段性追蹤監測任務的台灣黑熊。

野放14個月台灣崁頂公熊Umas 解開衛星追蹤頸圈

2020年12月9日Umas被發現受困陷阱且傷勢嚴重，在崁頂部落族人迅速通報與協助下順利獲救，雖然Umas在野灣野生動物保育協會及屏科大野生動物收容中心接力完成救援及醫療照護，但牠的右前肢仍因傷重而部分截肢，在經由專業評估，認為不致於影響牠的日常活動後，決定野放。

台東林管處在10月12日透過衛星訊號解鎖Umas頸圈並掌握其掉落位置，立即派遣同仁及研究人員組成特遣小組前往搜尋，順利在距離去年 Umas野放地點直線約5.7公里，一處溪溝旁的青剛櫟樹下尋獲頸圈，同時也在樹幹上發現極為新鮮的黑熊爪痕及熊窩，研判此處應是Umas夜間休息的地點之一。

從尋獲的追蹤頸圈內所累積的資料，台東林管處初步分析發現Umas在野放後活動的最高海拔達2200公尺，活動範圍相當於252個大安森林公園，甚至可在坡度50度的山區陡坡行進無礙，在森林溪澗之間，翻山越嶺探索各類型棲地。

特遣人員也發現，尋獲頸圈地點周邊森林的食物資源豐富且多元，透過與衛星定位資訊比對推斷，這裡應是牠夏、秋兩季活動頻繁的棲息環境，從長達14個月的監測資訊中，台東林管處也大致掌握Umas在不同季節的活動熱區，這些發現令參與Umas救援及野放工作的團隊夥伴們十分振奮。

台東林管處表示，此次順利尋獲Umas配掛14個月餘的衛星追蹤頸圈，雖然是宣告Umas遠端追蹤工作正式結束，但後續仍將針對Umas棲地範圍進行長期監測，做為後續黑熊保育工作參考。民眾若目擊台灣黑熊或發現其受困受傷，請立即通報縣民專線1999，或林務局24小時專線0800-000-930。