微博上瘋傳的13秒錄影顯示，中國可能首度曝光了「星影」隱形無人機。然而，由於影片模糊，有許多細節還看不清楚。

據《動力》（The Drive）網18日報導，「星影」是由中科院工程熱物理研究所、西工大聯合在成都設立的朗星無人機系統有限公司所研製，最初是在2018年以模型的方式在新加坡航展中亮相。

公開資料顯示，它的最大起飛重量約4噸、長約7公尺、翼展約15公尺，而最大起飛重量為4噸、載彈量400公斤、續航時間為10-12小時，升限為5萬英尺（15240萬公尺），靠兩具TWS-800渦扇發動機驅動，具備隱形特性，體現了遠比中國現有無人戰機先進的設計。

不過，有許多觀察家認為，另一個可能是彩虹-7無人機，而它是由中國航天科技集團（CASC）11所研製。它的全尺寸模型曾在2018年珠海航展中亮相，引發各方關注。

而彩虹-7無人機機長10公尺、翼展22公尺、最大起飛重量13000公斤、巡航高度爲10000—13000公尺，巡航速度0.5—0.6馬赫，最大飛行速度則為0. 75馬赫。

不過，分析認為，根據2018年的模型看來，影片中的無人機不太可能是彩虹-7。此外，還有人說，片中的無人機可能是中國航空工業集團（AVIC）的CS-550T，它的翼展只有18 英尺（約5公尺），包括電子干擾和紅外線裝置在內，任務酬載量超過100磅（約45公斤）

據說CS-550T是要用來模擬各式戰術作戰，以支援解放軍日益精進的武器測試和戰鬥訓練。而分析認為，種種跡象顯示，影片中無人機機翼與機身連接的方式的確特別令人聯想起CS-550T。